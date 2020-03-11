Сына Рахмона выдвинули в сенаторы

Кандидатура Р.Эмомали была предложена на первой сессии маджлиса после выборов, состоявшихся 1 марта. Решение принято единогласно.

Маджлиси милли Таджикистана состоит из 33 членов, 25 из них избираются тайным голосованием депутатов региональных советов, восьмерых назначает президент. Бывшие президенты автоматически становятся сенаторами, но могут отказаться от этой должности.

Выборы в Маджлиси милли пройдут 27 марта. Наблюдатели полагают, что после выборов Рустам Эмомали, скорее всего, будет назначен на пост председателя верхней палаты, пишет агентство Fergananews.

Рустам Эмомали, старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, был назначен главой администрации Душанбе в январе 2017 года.