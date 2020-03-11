Отношения между принцем Гарри и принцем Уильямом безнадежно испортились
Отношения между британским принцем Гарри и его братом, принцем Уильямом, изменились навсегда. Так считает источник журнала People, близкий к королевской семье.
По его словам, в прошлом братья были очень близки, но за последние годы отдалились друг от друга. Источник утверждает, что Гарри скучает по Уильяму, однако не спешит мириться. По всей видимости, их отношения безнадежно испортились. «Теперь под мостом слишком много грязи, чтобы осмысленное общение между ними было возможно», — образно выразился он.
Он утверждает, что принц Гарри полностью сосредоточен на будущем, которое он намерен провести не с королевской семьей, а со своей супругой, герцогиней Сассекской Меган Маркл и их ребенком. По его информации, они будут жить не только в Канаде, но и в калифорнийском доме Маркл.