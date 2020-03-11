Армяне обстреляли село в Газахе
Пресечена очередная провокация армянских вооруженных сил, сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана.
Согласно информации, армянские войска, дислоцированные вблизи сел Беркабер, Лалагух и Севкар Иджеванского района Армении, подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберных пулеметов жилые дома и гражданские транспортные средства в селе Аббасбейли Газахского района.
В Госпогранслужбе отметили, что армянская провокация была остановлена ответным огнем. В настоящее время ситуация находится под контролем пограничных застав, говорится в заявлении ГПС.