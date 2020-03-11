В Азербайджане продлили срок полного страхования вкладов

Согласно изменениям, полное страхование вкладов в Азербайджане продлено еще на 9 месяцев - до 4 декабря 2020 года.

По словам главы парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таира Миркишили, продление полного страхования вкладов позволит обезопасить вклады населения: «До принятия закона о полном страховании вкладов доля застрахованных депозитов физлиц составляла всего 24,3%. Сейчас же доля застрахованных вкладов населения составляет 77%, а их объем – около 6,4 млрд манатов».

Депутаты Вахид Ахмедов и Али Масимли предлагали продлить срок полного страхования вкладов на более длительные сроки. В частности, Ахмедов предложил продлить сроки полного страхования на три года.

Система полного страхования банковских вкладов населения была внедрена в Азербайджане с 1 марта 2016 года сроком на три года. В 2019 году срок действия данной системы был продлен еще на один год - до 4 марта 2020 года.