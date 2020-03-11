Главные враги Турции решили тайно объединиться наш комментарий
Командующий Ливийской национальной армией ренегат-фельдмаршал Халифа Хафтар тайно посетил Дамаск, чтобы наладить с Сирией координацию и совместное противодействие Турции.
Секретность визита Халифы Хафтара в Дамаск была соблюдена почти безупречно. Молчали сирийские, российские и иранские СМИ, молчали официальные представители ливийцев и Асада. Пока не нашелся в окружении ренегат-фельдмаршала человек, который решил за небольшой гонорар щегольнуть перед журналистами своей осведомленностью и причастностью к тайнам.
Хотя, откровенно говоря, после переговоров президента Сирии Башара Асада и вице-премьера временного правительства Ливии Абдуррахмана аль-Ухейриша, а также после открытия в сирийской столице «ливийского» посольства, чего-то подобного и следовало ожидать. Политики, у которых одна ненависть – Турция – на двоих просто обязаны были встретиться.
Тем более что эту ненависть разделяют и их внешние спонсоры, которые ставят перед своими «подопечными» более широкую задачу – создание единого антитурецкого фронта в регионе. Причем не декларативного, а вполне конкретного, воюющего против турок не только на словах, но и на деле.
Ренегат-фельдмаршал с энтузиазмом взялся за дело, поскольку, помимо прочего, ему обещана роль лидера в этой коалиции, ее отца основателя и главного идеолога. Конечно, все это не более чем декорация, реальное управление будут осуществлять другие, как говорится «кто Хафтару платит, тот его и танцует». Но «ливийского Наполеона» подобные мелочи не смущают.
Его амбиции столь велики, что ему, по большому счету, достаточно безразлично – декларативным ли будет его статус, лишь бы чего-нибудь возглавить. Хоть коалицию, хоть стать «генералиссимусом Галактики». И ради этого он готов на вполне серьезные шаги.
В Дамаске он договаривался о том, что сирийцы отправят ему некоторое количество военной техники и даже военных советников. Понятно, что техника будет либо российской, поставленной в кредит, либо иранской, тоже приобретенной взаймы. Ну а советниками станут, по всей видимости, представители проиранских прокси, для приличия переодетые в сирийскую военную форму и снабженные соответствующими документами прикрытия.
Ни Тегеран, ни Москва не против, судя по всему, этой схемы, что приводит к интересной комбинации – против Анкары формируется настоящий Интернационал из игроков, имеющих самые противоположные интересы в регионе.
Так, на днях хорошо информированные источники haqqin.az сообщили, что Египет и Эмираты активно формируют специальное военно-морское подразделение коммандос, личный состав которых – бойцы Ливийской национальной армии.
А главной задачей этого подразделения является «проведение операций против военно-морских интересов Турции в Средиземноморье». Подготовка двух отрядов морских диверсантов, численность каждого из которых составляет примерно по 50 бойцов, ведется на египетских военно-морских базах египетскими же военными инструкторами.
Словом, антитурецкая коалиция, по замыслу ее создателей, должна получиться масштабной, так сказать, на земле, в небесах и на море. Ну а то, что номинальным ее руководителем закулисные кукловоды поставили фигуру достаточно скандальную и непредсказуемую – никого не должно смущать. Ведь еще в начале прошлого века руководитель тогдашней разведслужбы кайзеровской Германии сказал, как отчеканил: «Отбросов нет – есть кадры». Главное – правильно их мотивировать.
А пока суть да дело, этот то ли отброс, то ли кадр Халифа Хафтар тщательно нарабатывает свой международный имидж. 10 марта, очевидно, сразу после посещения Дамаска, он встретился с «матриархом» европейской политики канцлером Ангелой Меркель, и имел с ней беседу о перспективах развития ситуации в Ливии.
Практического результата от этой встречи – ноль, но ренегат-фельдмаршалу он был и не нужен. Куда важнее для него сейчас приручить политиков Европы и других регионов к мысли о том, что он, Халифа Хафтар, и есть Ливия.