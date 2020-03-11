Секретность визита Халифы Хафтара в Дамаск была соблюдена почти безупречно. Молчали сирийские, российские и иранские СМИ, молчали официальные представители ливийцев и Асада. Пока не нашелся в окружении ренегат-фельдмаршала человек, который решил за небольшой гонорар щегольнуть перед журналистами своей осведомленностью и причастностью к тайнам.

Хотя, откровенно говоря, после переговоров президента Сирии Башара Асада и вице-премьера временного правительства Ливии Абдуррахмана аль-Ухейриша, а также после открытия в сирийской столице «ливийского» посольства, чего-то подобного и следовало ожидать. Политики, у которых одна ненависть – Турция – на двоих просто обязаны были встретиться.

Тем более что эту ненависть разделяют и их внешние спонсоры, которые ставят перед своими «подопечными» более широкую задачу – создание единого антитурецкого фронта в регионе. Причем не декларативного, а вполне конкретного, воюющего против турок не только на словах, но и на деле.

Ренегат-фельдмаршал с энтузиазмом взялся за дело, поскольку, помимо прочего, ему обещана роль лидера в этой коалиции, ее отца основателя и главного идеолога. Конечно, все это не более чем декорация, реальное управление будут осуществлять другие, как говорится «кто Хафтару платит, тот его и танцует». Но «ливийского Наполеона» подобные мелочи не смущают.

Его амбиции столь велики, что ему, по большому счету, достаточно безразлично – декларативным ли будет его статус, лишь бы чего-нибудь возглавить. Хоть коалицию, хоть стать «генералиссимусом Галактики». И ради этого он готов на вполне серьезные шаги.

В Дамаске он договаривался о том, что сирийцы отправят ему некоторое количество военной техники и даже военных советников. Понятно, что техника будет либо российской, поставленной в кредит, либо иранской, тоже приобретенной взаймы. Ну а советниками станут, по всей видимости, представители проиранских прокси, для приличия переодетые в сирийскую военную форму и снабженные соответствующими документами прикрытия.

Ни Тегеран, ни Москва не против, судя по всему, этой схемы, что приводит к интересной комбинации – против Анкары формируется настоящий Интернационал из игроков, имеющих самые противоположные интересы в регионе.

Так, на днях хорошо информированные источники haqqin.az сообщили, что Египет и Эмираты активно формируют специальное военно-морское подразделение коммандос, личный состав которых – бойцы Ливийской национальной армии.