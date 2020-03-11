Кремль: Путин против создания культа его личности

Президент России не согласен с созданием собственного культа личности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Культ личности Владимира Путина - это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин. Он давно четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности Владимира Путина, ему это определенно не нравится, и он с этим не согласен", - цитирует Пескова Интерфакс.

Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос, следят ли в Кремле за голосованием в региональных заксобраниях по закону о внесении изменений в Конституцию и не опасаются ли такого явления, как культ личности Владимира Путина.

"За тем, как проходило голосование в регионах, следили, эта тема номер один для российской повестки дня, определенно совершенно, и этим, конечно, продиктован тот интерес и этим объясняется тот интерес, который региональные законодатели проявили в отношении поправок", - сказал Песков.