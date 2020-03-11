УЕФА приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) перенес на неопределенный срок розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Также приостановлены матчи чемпионата Германии и Франции по футболу.

«В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе и соответствующих решений, принятых правительствами разных стран, все клубные соревнования UEFA, запланированные на следующую неделю, откладываются»,— говорится в пресс-релизе UEFA.

Таким образом, не состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов 17 и 18 марта, ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы 19 марта, а также матчи ¼ финала Юношеской лиги УЕФА 17 и 18 марта.

По той же причине приостановлено проведение матчей чемпионата Германии по футболу до 2 апреля, сообщила Немецкая футбольная лига (DFL). Также на неопределенный срок приостановлен чемпионат Франции.

В мире число заболевших коронавирусом превышает уже 130 тыс. человек, умерли 4,7 тыс. Коронавирус распространился более чем на 110 стран.