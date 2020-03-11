Еще у четырех граждан Азербайджана, вернувшихся из Италии и Ирана, обнаружен коронавирус, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Сообщается, что больные размещены в больницы с особым режимом. В настоящее время их состояние нормальное, продолжается их лечение.

Состояние ранее госпитализированного мужчины 1938 года продолжает оставаться стабильно тяжелым. Больной находится под серьезным наблдением врачей, и продолжается его лечение.

Отметим, что число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 16.