85 иранцев умерли за сутки от коронавируса

Число погибших от коронавируса в Иране превысило 500, всего зафиксировано 11 364 случаев заболевания, сообщил советник министра здравоохранения страны Али Реза Вахабзаде.

"За прошедшие сутки выявлено 1 289 случаев заражения коронавирусом, общее число заражений достигло 11 364. К настоящему моменту выздоровели и выписались 3 529 человек. За сутки скончались 85 больных, из-за чего, в общей сложности, число жертв возросло до 514", - написал он в Twitter.

Число жертв в Иране от коронавируса продолжает расти уже четвертый день подряд, пишет РИА Новости.