Путин обсуждает с Совбезом коронавирус

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в совещании участвовали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин.

По словам Пескова, участники встречи обсудили выполнения договоренностей по Идлибу, заключенных в ходе недавнего рабочего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кроме того, состоялось обсуждение ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках, а также угрозы распространения коронавируса, передает РИА Новости.