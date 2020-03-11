В учреждениях Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения постоянно проводятся дезинфекционные мероприятия против коронавируса (COVİD-19), сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

В рамках выполнения плана мероприятий Кабинета Министров по предотвращению распространения коронавируса в Азербайджане, во всех социальных учреждениях проводится дезинфекция. Наряду с этим, в целях повышения эффективности профилактических мероприятий, осуществляется строгий контроль за санитарно-гигиенической ситуацией.

Сейчас действуют 15 объектов, предоставляющих услуги в социальной сфере. Более 1100 человек получают постоянную социальную поддержку в учреждениях социального обслуживания и им оказывают стационарные реабилитационные услуги.