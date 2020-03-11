В Азербайджане ограничен доступ посетителей в музеи и библиотеки

По его словам, согласно приказу министра культуры от 3 марта, временно приостановлен учебный процесс в образовательных учреждениях, находящихся в подчинении Министерства культуры: «Приказом от 6 марта был внедрен план мероприятий по предотвращению угрозы распространения инфекции в учреждениях культуры и повышению эффективности соответствующих профилактических мероприятий, проводимых в этой области. В настоящее время во всех подведомственных Министерству культуры учреждениях проводятся санитарно-гигиенические работы и работы по профилактической дезинфекции, переносятся даты проведения массовых мероприятий на закрытых площадках, принимаются соответствующие меры по ограничению зарубежных поездок, просветительской и текущей деятельности».

«Продолжаются неотложные меры по предотвращению распространения в Азербайджане коронавирусной инфекции нового типа». Об этом haqqin.az сообщил заведующий отделом по информации и связям с общественностью Министерства культуры Интигам Гумбатов.

И.Гумбатов отметил, что в качестве продолжения мер, 12 марта был подписан очередной приказ по повышению эффективности работы, проводимой в этом направлении: «Тем же приказом перед руководством Главного управления культуры города Баку, региональных отделов культуры и учреждений культуры были поставлены соответствующие задачи. В рамках этих задач было поручено внести соответствующие изменения в план работы школ и учителей и содействовать активному использованию преподавателями образовательного портала детских музыкальных и художественных школ с целью пересмотра планов работы в указанных учреждениях, совершенствования процессов делопроизводства и документооборота, наполнению интернет-сайтов, продвижения деятельности в социальных сетях, проверки статистических показателей, отчетов, финансовой документации, полного усвоения учебной программы учениками. Кроме того, тем же приказом предписано отрегулировать соответствующим образом учебные процессы творческих коллективов в театрально-зрелищных и концертных учреждениях и работу технического персонала, а также решить текущие хозяйственные проблемы».

Он также подчеркнул, что на определенный срок отложены съемки массовок, запланированных в рамках производственного процесса на киностудии «Азербайджанфильм» им. Дж.Джаббарлы, а также в связи с закрытием большого зала в Киноцентре «Низами» усилен контроль за двумя малыми залами и продолжают предприниматься санитарно-профилактические меры: «Была поставлена задача по обновлению веб-сайтов, документированию, эффективному сбору средств, осуществлению мер по проведению анализа музейной работы, предоставлению информации о научно-исследовательских, реставрационных работах и музейных экспозициях посредством интернета, а также проведению в прямом эфире мастер-классов и лекций».

И.Гумбатов также отметил, что перед библиотеками стоит задача осуществить проверку имеющихся книг и вспомогательных фондов, инвентаризацию библиотечных фондов, отредактировать, усовершенствовать и упорядочить каталоги и картотеки, составить библиографию и создать электронную базу данных, а также повысить уровень услуг виртуальных библиотек.

«Последний приказ ограничивает осуществление указанных изменений в деятельности музеев и центральных библиотек в Баку и регионах, а также доступ посетителей в музеи и библиотеки», – сказал И.Гумбатов.