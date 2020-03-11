Мировые бренды в Барде: сельхозтехника в лизинг

12 Марта 2020-го в рамках программы расширения в регионы в городе Барда состоялось открытие нового филиала одного из лидеров лизинга сельскохозяйственной техники в Азербайджане - ОАО “Prior Leasing”. Региональный филиал дает возможность фермерам и предпринимателям из Барды и соседних районов воспользоваться выгодными лизинговыми предложениями компании без надобности покидать свое хозяйство. Помимо приёма и обработки лизинговых заявок, в филиале выставляется до 100 сельскохозяйственных техник известных мировых брендов, и заинтересованные предприниматели и фермеры могут ознакомиться с ними на месте. Благодаря этому покупатель сможет сделать выбор и получить в лизинг желаемую технику в течении 2-3 рабочих дней.

На открытии филиала присутствовали представители районных центров аграрной информации Бардинского и соседних районов, поставщики сельскохозяйственной техники, фермеры и другие гости. Им была продемонстрирована выставляемая техника, предоставлена информация о компании, а также были обсуждены преимущества лизинга и обновленные условий государственных субсидий.

«Благодаря указу президента Ильхама Алиева 19 декабря 2018-го года о «Государственной поддержке сельскому хозяйству и совершенствовании лизинговой деятельности в аграрной промышленности» либерализация рынка техники и лизинга создала новые возможности для частных лизинговых компаний и поставщикам техники. Воспользовавшись этой возможностью, за последний год мы импортировали в страну технику, оборудования и агрегаты и предоставили их в лизинг сотням фермеров. Все эти фермеры и предприниматели воспользовались субсидиями Агентства Аграрного Кредитования и Развитию. Нашей целью является быть ближе к фермерам, предоставлять им широкий ассортимент техники, не покидая их регион, и завершить процесс оформления на месте. Именно поэтому мы, в дополнение к передовым технологиям, которыми пользуемся в своей работе, планируем до конца года открыть 8 региональных филиалов. Очередной демонстрационный салон и филиал откроется на следующей неделе в Имишлинском районе», – заявили haqqin.az в компании Prior Leasing.

Напомним, что “Prior Leasing” ASC был основан в 2014-ом году местными частными предпринимателями. Компания “Prior Leasing”, основным направлением которого на данный момент является осуществления лизинга сельскохозяйственной техники, предлагает фермерам, индивидуальным предпринимателям и компаниям агрегаты и технику для сельского хозяйства, системы орошения, холодильные камеры и технологические оборудования, крупный и мелкий рогатый скот, строительные техники, а также легковые и грузовые автомобили по выгодными условиями в лизинг.