Минэкологии: погода в Азербайджане ухудшится
Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов предупреждает в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями в Азербайджане.
Как сообщили в департаменте, со второй половины дня 16 марта и до второй половины дня 17 марта в Баку и на Апшероне будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого достигнет 18-23, временами 25-30 м/с. 16 марта ближе к вечеру временами усилится.
С вечера 16 марта по 19 марта ожидаются осадки. Температура воздуха снизится на 5-8 градусов, составив 7-10 градусов тепла.
14 марта на фоне сравнительно высокой температуры в Баку и на Апшероне скорость юго-западного ветра составит 15-20 м/с.
С 14 марта, начиная с северных и западных районов Азербайджана, ожидаются нестабильные погодные условия, с 16 марта возможно ухудшение погодных условий, ожидаются осадки, местами интенсивные, в горных и предгорных районах возможен снег. Скорость западного ветра временами достигнет 15-20 м/с, с 16 марта и по вторую половину дня 17 марта скорость ветра местами достигнет 30-35 м/с. Температура воздуха снизится на 5-8 градусов. Возможно повышение уровня воды в реках.
Нестабильные погодные условия продлятся до конца второй декады марта.