Депутат Фазаил Агамалы анонсирует сенсационный референдум в Азербайджане

В Азербайджане могут произойти очень важные изменения, которые сыграют важную роль в дальнейшем развитии страны. Возможно, я так полагаю, будет проведен референдум для изменений в Конституцию. Об этом журналистам заявил председатель партии «Ана Ветен», депутат Фазаил Агамалы.

По его словам, в настоящее время ведутся обсуждения по проведению парламентских выборов по смешанной системе.

«То есть одновременно будут применяться как мажоритарная система, так и пропорциональная. Одним из последовательных сторонников этой идеи являюсь я сам. Это позволит укрепить место и роль партий в политической системе. После выборов каждая партия будет знать, какой она силой обладает в парламенте», - сказал он.