Возросло число зараженных коронавирусом в Казахстане, Армении и Беларуси

Как сообщает RT, в управлении организации медицинской помощи белорусского Минздрава заявили, что число случаев заражения опасным вирусом достигло 27.

«На сегодняшний момент РНК вируса выделена у 27 пациентов, это суммарное количество. Три пациента уже выздоровели и выписаны домой. На сегодня 24 человека находятся в учреждениях здравоохранения», — цитирует РИА Новости начальника ведомства Елену Богдан.

В Казахстане число зараженных увеличилось до трех, вирус обнаружен у женщины, которая прилетела в Нур-Султан из Италии, сказал глава Минздрава республики Елжан Биртанов.

В Минздраве Армении заявили, что число заразившихся COVID-19 в стране к настоящему времени возросло до восьми. С таким заявлением в Facebook выступил глава ведомства Арсен Торосян.