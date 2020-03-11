Глава Еврокомиссии: Невозможно остановить коронавирус

Для европейской экономики ситуация с коронавирусом стала сильнейшим шоком, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив при этом, что у этих обстоятельств не должно быть долговременных последствий.

"Коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС, но он не должен нанести ей перманентного ущерба", - сказала фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По ее мнению, "остановить распространение коронавируса в ЕС невозможно, возможно лишь замедлить его распространение, для чего потребуется замедление экономической жизни Евросоюза".

Также глава Еврокомиссии заявила, что правила предоставления госпомощи предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса, максимально смягчат: "Еврокомиссия максимально смягчит правила предоставления госпомощи предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса. Мы готовы сделать больше по мере того, как ситуация будет развиваться".