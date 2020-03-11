Помощник первого вице-президента Азербайджана: “На руках у людей есть несколько миллиардов манатов”

Он также отметил, что в настоящее время денежные средства на руках населения, манатные ресурсы на банковских счетах компаний и физических лиц, то есть денежный агрегат М2, составляют порядка 18 млрд манатов.

«На руках у людей есть несколько миллиардов манатов, которые в короткое время могут быть конвертированы в иностранную валюту». Об этом в эфире государственного телеканала AzTV заявил помощник I Вице-президента по экономическим вопросам Халид Ахадов.

"Часть этой суммы в 10 млрд манатов не может сократиться, поскольку именно столько манатов необходимо для осуществления транзакций в экономике. А остальная часть средств мобильна. То есть, в зависимости от потребностей людей, ее можно в короткие сроки перевести в иностранную валюту. Однако спустя некоторое время у экономического агента снова появится необходимость в манатах и он будет конвертировать валюту обратно. Мы сейчас наблюдаем, что мобильная часть, которая может достигать несколько миллиардов манатов, активно меняется в обменниках. Однако завтра, когда у них возникнет потребность, они снова будут менять валюту на манаты», - сказал Халид Ахадов.

По его словам, некоторые экономические агенты начали снимать свои манатные депозиты в банках, при этом теряя начисленные проценты.

«Затем эти деньги конвертируются в доллары, но вы знаете, что банки не могут кредитовать в долларах, поэтому не предлагают высокие проценты на долларовые депозиты. В результате перед экономическими агентами встает вопрос, надо ли конвертировать в доллары и ничего не зарабатывать или же сохранить свои депозиты в манатах и получать проценты по ним. По информации, полученной мною из банков, те, кто 2-3 дня назад сняли депозиты в манатах, сейчас снова обращаются в банки с просьбой восстановить манатные депозиты”, - отметил он.