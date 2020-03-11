AZAL готов обменять билеты по всем направлениям

Так, разрешается вернуть или обменять приобретенные билеты по всем отмененным (или, возможно, отмененным в будущем) направлениям и по любым тарифам авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» и низкобюджетного авиаперевозчика Buta Airways. Пассажиры без штрафных санкций могут оформить возврат и получить полную стоимость билета, изменить маршрут или поменять сроки вылета.

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVİD -19 в мире руководство Национального авиаперевозчика Азербайджана приняло решение при желании пассажиров вернуть или обменять билеты по всем отмененным рейсам, а также обменять билеты по всем действующим направлениям, сообщили haqqin.az в пресс-службе компании.

Также, по многочисленным просьбам пассажиров, авиабилеты, оформленные на все рейсы, выполняемые авиакомпаниями AZAL и Buta Airways, допускается обменять на основании обращения пассажира до 31 марта 2020 года при соблюдении следующих условий:

- дата вылета на новых авиабилетах не должна быть позднее 31 декабря 2020 года;

- при смене билета применяется максимальный срок действия тарифа;

- каждый билет может быть обменен без штрафа только один раз, если такой же класс обслуживания доступен на другую дату в системе бронирования;

- при отсутствии одного и того же класса бронирования, разница в тарифах между классами должна быть оплачена пассажиром.

Кроме того, Национальный авиаперевозчик Азербайджана до конца мая текущего года вносит изменения в правила возврата и обмена авиабилетов на некоторых брендах тарифов. Так, на авиабилеты, приобретенные в период с 14 марта по 31 мая 2020 года, снимаются все ограничения по штрафам за перебронирование и возврат билетов по следующим тарифам: «Economy Flex» авиакомпании AZAL и «СУПЕР» низкобюджетного авиаперевозчика Buta Airways.

В этом случае пассажирам предоставляется право:

- оформить возврат и получить полную стоимость за приобретенный авиабилет – как до, так и после вылета рейса;

- оформить изменение даты вылета на более удобное время с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без взимания штрафа за переоформление как до, так и после вылета рейса;

Данное правило действует на всех направлениях авиакомпаний AZAL и Buta Airways, на которых применяются бренды тарифов Economy Flex и «СУПЕР».

Для возврата авиабилета, приобретенного онлайн на официальном сайте авиакомпании, следует обратиться в службу поддержки клиентов по адресу электронной почты [email protected], или через форму обратной связи на сайте организации: https://help.azal.az/hc/az/requests/new.

В случае приобретения билета в туристической компании или агентстве, необходимо обратиться за возвратом в кассу соответствующего турагентства. При оплате бронирования кредитной, либо дебетовой картой средства будут возвращены на счет.