У 11 россиян обнаружили коронавирус

В России за сутки зарегистрировали 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает «Медуза» со ссылкой на оперативный штаб.

Согласно информации, вирус SARS-CoV-2 обнаружили у пяти человек в Москве, трех в Петербурге, по одному человеку заболели в Московской и Ленинградской областях, а также в Пермском крае.

Большинство заболевших в последние две недели посещали другие страны — Италию, Францию и Австрию. Еще один человек заразился коронавирусом после контакта с ранее заболевшим.

Таким образом, число случаев заражения коронавирусом в РФ за последние сутки увеличилось с 34 до 45, передает ТАСС.