Эксперты ВОЗ о борьбе с коронавирусом в Азербайджане

Ульвия Худиева 17:54

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения приехала в Азербайджан с целью подготовки и поддержки профилактических мер против коронавируса. Экспертная группа представит отчет о результатах в течение недели. Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом заявила журналистам представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

Харманджи отметила, что специалисты ВОЗ до визита в Азербайджан посетили Италию: «Группа экспертов приехала в Азербайджан по приглашению правительства страны. В течение недели будет подготовлен детальный отчет, который будет представлен правительству Азербайджана». Руководитель миссии ВОЗ Кэролайн Браун заявила, что коронавирус является новым вирусом, и вследствие увеличения количества зараженных Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Тем самым всем странам был сделан призыв принять меры по защите своих жителей. Кэролайн Браун отметила, что Азербайджану рекомендовано отдавать предпочтение раннему выявлению коронавируса, приложить больше усилий для лечения болезни.