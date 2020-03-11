Обвал грузинского лари

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 марта в размере 2,9942 GEL/$1 - это новый исторический минимум для грузинской национальной валюты, сообщает Sputnik Грузия.

Отмечается, что курс грузинской валюты по отношению к доллару начал падать с понедельника, 9 марта, когда на неопределенность с пандемией коронавируса наложилось резкое падение цен на нефть на мировых рынках. С начала недели лари подешевел на 7,9%.

С целью сдерживания падение лари Национальный банк провел сегодня валютный аукцион, на котором продал 20 миллионов долларов, а средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 2,9936 GEL/$1.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает, что все должны мирно и спокойно перенести падение лари. При этом он отметил, что самым главным сейчас является стимулирование экономического роста и правительство предпринимает все шаги для этого.