TƏBİB о порядке захоронения умерших от коронавируса
«Нет никаких специальных правил по захоронению людей, умерших от коронавируса COVID-19», - заявила заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
По ее словам, умерших от этого вируса людей хоронят в обычном порядке.
«Это такое же заболевание, как и другие респираторные инфекции. Мы не встречали каких-либо конкретных рекомендаций ВОЗ. Нет ничего специфического», - отметила она.