В Украине первая смерть от коронавируса: Киев закрывает границу

В Украине зарегистрирована первая смерть из-за коронавируса, сообщил Минздрав страны.

«Женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла», – сообщило ведомство, передает РИА Новости. Погибшей был 71 год.

После сообщения о первом смертельном случае заболевания COVID-19 Украина решила закрыть въезд для иностранцев. Как сообщает УНИАН, границу закроют через 48 часов.