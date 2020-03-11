Названо число инфицированных коронавирусом в Азербайджане

Общее число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в Азербайджане составляет 19 человек. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом заявила заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

«Все они контактировали с гражданами Ирана и Италии. У большинства диагноз подтвердился во время карантина», - отметила Ягут Гараева на пресс-конференции представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса.

Она сообщила, что трое из них полностью излечились.