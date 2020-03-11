Генерал КСИР умер от коронавируса
Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Насер Шаабани умер от заболевания, вызванного коронавирусом, сообщает агентство Tasnim.
Отмечается, что военный отслужил в рядах КСИР 37 лет. Подробности о течении заболевания не приводятся, передает ТАСС.
Заболевание уже обнаружено у ряда иранских высокопоставленных чиновников, включая первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгара Мунесана и министра торговли, промышленности и шахт Резу Рахмани. Кроме того, положительными оказались результаты анализов 23 депутатов Меджлиса страны. Двое из них - избранный депутат Фатема Рахбар и действующий член Меджлиса Мохаммад Али Рамазани - умерли от заболевания.