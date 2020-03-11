Матчи азербайджанской Премьер-лиги все же отменили
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) приняла решение перенести матчи 21-го и 22-го туров Премьер-лиги и 20-го тура Первого дивизиона на более поздний срок.
Данное решение принято с учетом сложившейся в мире ситуации с распространением коронавируса, а также с объявленным сегодня решением закрыть в Азербайджане все спортивные объекты.
Ранее ПФЛ приняла решение провести матчи без зрителей, однако сегодня вынуждена была отменить игры.
До этого АФФА до 27 марта отменила все детские и юношеские футбольные соревнования в стране.
Отметим, что отменяются матчи и в других европейских странах. В частности, перенесены игры Лиги чемпионов и Лиги Европы.