Турция и Россия подписали соглашение по Идлибу

Турция и Россия подписали в Анкаре соглашение по урегулированию в сирийском Идлибе, сообщает Anadolu со ссылкой на министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Акар добавил, что страны начнут с совместного патрулирования по трассе М4, оно состоится 15 марта.

«Благодаря турецко-российскому патрулированию трассы М4 мы внесем посильный вклад в обеспечение устойчивого перемирия в Сирии»,— сказал Акар. Он добавил, что две страны будут согласовывать свои действия в Сирии с помощью совместных координационных центров.

Министр добавил, что «с северо-запада Сирии поступают позитивные сообщения о прекращении потока вынужденных переселенцев и даже возвращении сирийцев в родные дома».

«Турция выступает за обеспечение долгосрочного перемирия в Идлибе и предприняла все необходимое в данном направлении. Российская сторона придерживается конструктивной позиции по данному вопросу», - сказал глава турецкого оборонного ведомства.