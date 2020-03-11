Из-за коронавируса Молдавия закрывает авиасообщение с Европой

После выявления первых случаев заражения власти Молдавии ужесточили меры безопасности для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как сообщает местное издание NewsMaker, с воскресенья Молдавия приостанавливает авиасообщение со всеми странами Европы.

Отмечается, что уже с пятницы, 13 марта, будет действовать запрет на полеты в Испанию и Францию — страны с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Премьер страны Ион Кику заявил, что решение о радикальных мерах было принято комиссией по вопросам чрезвычайных ситуаций.

«Пока у нас два рейса — в Барселону и Париж. Ночью полеты туда прекратятся», — отметил он.

Не исключено, что по мере развития ситуации будут запрещены вылеты и в другие страны мира.