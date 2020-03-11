Расписание телеуроков на 16 марта видео
Обнародовано расписание телеуроков на 16 марта в программе “Учебное время", которая транслируется на телеканалах “Mədəniyyət” и “ARB Günəş”.
Отметим, что уже с 16 марта начнется трансляция телеуроков для русского сектора и дошкольных групп.
Министерство образование рекомендует следить за расписанием телеуроков и вместе с программой “Учебное время" учить занятия.
Для тех, кто пропустил видеоуроки по телевизору, может посмотреть их также на электронных ресурсах Министерства образования.