Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 19:30

Соединенные Штаты в четверг, 12 марта, ввели санкции в отношении еще одного подразделения «Роснефти», компании TNK Trading International в связи с тем, что компания способствует финансированию режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Американские власти дали 90 дней контрагентам компании на сворачивание операций с компанией. Пакет санкций также предусматривает заморозку любых активов женевского трейдера Роснефти на территории США. Москва уже заявила, что эти санкции «не влияли и не смогут повлиять на российскую линию в международных делах, в том числе на взаимодействие с законными властями Венесуэлы, Сирии, Ирана или любой другой страны».

Еще месяц назад, обсуждая возможность введения санкций в отношении Роснефти, американские специалисты предупреждали Белый дом, что прямое санкционирование российской нефтегазовой компании может иметь слишком негативные побочные эффекты на мировые рынки нефти, существенно увеличив ее стоимость. Поэтому в Вашингтоне предпочитали «отрубать хвост кошке по частям», методично внося в черные списки «дочек» российской компании, которая та, впрочем, с неменьшей методичностью создавала, заменяя сбитых американским министерством финансов. В определенной мере эта была своего рода игра: «я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Вашингтон «посылал сигналы», Москва заявляла, что «их услышала» - а дальше каждый занимался своим: американцы продолжали прессовать Мадуро, российская сторона его поддерживала, помогая продавать венесуэльскую нефть. Кстати, на подразделения Роснефти приходилось около трети ее поставок, которую они затем перепродают конечным покупателям, преимущественно - в Азии. Нынешний раздрай на рынках изменил ситуацию. В США решили, что наступил удобный момент, чтобы крепко ударить по российской нефтегазовой отрасли и ее сервисным структурам, занимающимися торговлей. А заодно и поставить некую, пусть временную, но все же точку в отношении «Северного потока-2». Совершенно ясно, что у американцев и в планах нет наложить на российскую нефть санкции по типу тех, которые они применили против Тегерана, без особых проблем обрушив иранский экспорт до мизерных 300 тысяч баррелей в день, да и те – продаваемые окольными тропами по сложным схемам.

Нет, в ближайших планах Вашингтона – именно системный шаг: еще больше ограничить доступ российской нефтянки к западным технологиям, позволяющим поддерживать работу на давно действующих и недавно введенных в строй месторождениях. А попутно – полностью перекрыть газовикам и нефтяникам России доступ к кредитам. И если еще несколько месяцев назад американцы планировали приступить к реализации этого сценария, в 2021-2022 годах, то сейчас, по их мнению, самое время в соответствии с ним действовать. Разумеется, российская нефтянка от подобного «свинария» в одночасье не рухнет. Но в США на это и не рассчитывают, замысел несколько в другом – постепенно довести ситуация в отрасли до критического состояния, когда кризис станет системным. Конкретные сроки здесь для США не имеют особого значения – эта игра ведется с дальним прицелом и продолжительным горизонтом планирования. Аналогичным образом развивается и ситуация вокруг газопровода «Северный поток-2». Мелкий укус там, незначительное, на первый взгляд, ограничение здесь – и в итоге ввод его в эксплуатацию вновь отодвинут почти на год. Руководство российского Газпрома заверяет, что к концу нынешнего года он будет запущен – но это не точно. Прокладка на Балтике оставшихся 160 километров может затянуться до 1-го квартала 2021 года. Сначала американское давление вывело из строя швейцарскую Allseas Group, трубоукладчика «Северного потока-2». Ставка Москвы на то, что ушедших заменит специализированное судно «Академик Черский» - пока не сработала. Во-первых, ему еще предстоит пройти модернизацию в Сингапуре. Во-вторых, высока вероятность того, американцы могут потребовать от всех портов по пути следования отказать «Академику» в портовом обслуживании. Опять же - под угрозой санкций. Некритично, в помощь судну можно отправить танкер с топливом, транспорт с едой и припасами, но тогда этот караван дойдет до Балтики где-то к лету нынешнего года.