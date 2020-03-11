В Азербайджане запретили свадьбы и траурные церемонии

Коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться среди стран мира. Долгий инкубационный период вируса, стремительное распространение и отсутствие вакцины вынуждает государства предпринимать все более серьезные меры. Учитывая объявление коронавируса глобальной пандемией, исходя из рекомендаций ВОЗ, в Азербайджане появилась необходимость проведение ряда неотложных мероприятий. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине, поступившем в редакцию haqqin.az.

В сообщении указывается, что начиная с 00:00 14 марта на территории Азербайджана вводится ряд мер социальной изоляции.

В частности, на территории всей страны запрещается проведение свадебных торжеств (за исключением свадеб, заранее назначенных на 14 и 15 марта).

Кроме того, в Азербайджане запрещается проведение траурных церемоний в церемониальных залах, палатках и других закрытых пространствах. Исключение составляет лишь церемония похорон.