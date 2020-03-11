Коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться среди стран мира. Долгий инкубационный период вируса, стремительное распространение и отсутствие вакцины вынуждает государства предпринимать более серьезные меры. Учитывая объявление коронавируса глобальной пандемией, исходя из рекомендаций ВОЗ, в Азербайджане возникла необходимость проведения ряда неотложных мероприятий. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине, поступившем в редакцию haqqin.az.

В сообщении отмечается, что начиная с 00:00 14 марта на территории Азербайджана вводится ряд мер социальной изоляции.

На территории страны откладываются все массовые мероприятия, в том числе культурно-спортивные.

Приостанавливается деятельность кинотеатров, музеев, театров, спортзалов и развлекательных центров.