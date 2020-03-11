Кабмин запретил родственникам посещать больных

Коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться среди стран мира. Долгий инкубационный период вируса, стремительное распространение и отсутствие вакцины вынуждает государства предпринимать более серьезные меры. Учитывая объявление коронавируса глобальной пандемией и исходя из рекомендаций ВОЗ, в Азербайджане возникла необходимость проведения ряда неотложных мероприятий. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине, поступившем в редакцию haqqin.az.

В сообщении указывается, что начиная с 00:00 14 марта на территории Азербайджана вводится ряд мер социальной изоляции.

В частности, вводится запрет на посещение родственниками больных, которые получают лечение в медицинских учреждениях.

Кроме того, частные медицинские учреждения должны работать в условиях координации с Минздравом и TƏBİB. В них должен быть обеспечен высокий уровень подготовки для решения любых случаев, которые могут возникнуть.