Коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться среди стран мира. Долгий инкубационный период вируса, стремительное распространение и отсутствие вакцины вынуждает государства предпринимать более серьезные меры. Учитывая объявление коронавируса глобальной пандемией и исходя из рекомендаций ВОЗ, в Азербайджане возникла необходимость проведения ряда неотложных мероприятий. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине, поступившем в редакцию haqqin.az.

В сообщении указывается, что начиная с 00:00 14 марта на территории Азербайджана вводится ряд мер социальной изоляции.

В частности, рестораны и кафе в Баку будут работать только до 21:00 и должны соблюдать правила, которые будут оглашены для них со стороны соответствующих госструктур.

Кроме того, запрещается проводить в ресторанах и кафе массовые торжества и собрания.

Также приостанавливается деятельность клубов и баров, которые работают после 21:00.