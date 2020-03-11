Введен запрет на выезд чиновников из Азербайджана

Коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться среди стран мира. Долгий инкубационный период вируса, стремительное распространение и отсутствие вакцины вынуждает государства предпринимать более серьезные меры. Учитывая объявление коронавируса глобальной пандемией и исходя из рекомендаций ВОЗ, в Азербайджане появилась необходимость проведения ряда неотложных мероприятий. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине, поступившем в редакцию haqqin.az.

В сообщении указывается, что начиная с 00:00 14 марта на территории Азербайджана вводится ряд мер социальной изоляции.

Отныне зарубежные поездки всех лиц, работающих в государственных структурах, и сотрудников сферы здравоохранения могут осуществляться только с разрешения Оперативного штаба при Кабмине.

На командировки людей, работающих в государственном и частном секторах, за исключением самых важных случаев, должны вводиться ограничения.