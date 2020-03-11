О наказании граждан, которые нарушат коронарежим

В отношении лиц с диагнозом коронавирус, получающих лечение в больницах специального режима и нарушивших карантинный режим, будут применяться меры наказания. Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабмине, поступившем в редакцию haqqin.az.

Кроме того, буду приняты самые серьезные меры в отношении СМИ и пользователей соцсетей, которые распространяют информацию для формирования ложного мнения среди общественности.

От граждан и СМИ требуется быть максимально ответственными и всесторонне поддерживать меры, проводимые государством.