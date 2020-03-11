Как будут работать аптеки и супермаркеты при спецрежиме

Коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться среди стран мира. Долгий инкубационный период вируса, стремительное распространение и отсутствие вакцины вынуждает государства предпринимать более серьезные меры. Учитывая объявление коронавируса глобальной пандемией и исходя из рекомендаций ВОЗ, в Азербайджане возникла необходимость проведения ряда неотложных мероприятий. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине, поступившем в редакцию haqqin.az.

В сообщении указывается, что начиная с 00:00 14 марта на территории Азербайджана вводится ряд мер социальной изоляции.

Согласно решению Оперативного штаба, деятельность торговых центров на территории страны должна осуществляться только с соблюдением правил, которые будут оглашены со стороны соответствующих государственных структур.

Изменений в режиме работы аптек, продуктовых магазинов и супермаркетов не будет.

Деятельность общественного транспорта также будет осуществляться в соответствии с правилами, определенными соответствующими госструктурами.