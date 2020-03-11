Оперативный штаб опровергает слухи о закрытии магазинов

В приложении Whatsapp распространяется звукозапись о закрытии продуктовых магазинов Баку, а также применении серьезных ограничений в их деятельности с целью недопущения распространения в стране коронавируса. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В рамках комплексных мер, проводимых в настоящее время в стране с целью надежной защиты здоровья населения и недопущения распространения коронавируса, в режиме работы продуктовых магазинов, маркетов и супермаркетов никаких изменений не будет.

Эта запись носит характер дезинформации и призвана создать искусственный ажиотаж среди населения. В настоящее время соответствующие органы проводят работу в направления выявления и привлечения к правовой ответственности лиц, распространяющих такого рода информацию», - говорится в сообщении.