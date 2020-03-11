Али Асадов собрал министров из-за коронавируса
Прошло заседание оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.
На заседании были проведены обсуждения по предотвращению распространения коронавируса в Азербайджане.
Прошло заседание оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.
На заседании были проведены обсуждения по предотвращению распространения коронавируса в Азербайджане.
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