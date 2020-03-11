Украина полностью прекратит авиасообщение

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью прекратит пассажирское авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает украинский телеканал NewsOne.

«Действительно, очень непростая сейчас ситуация в мире с пандемией коронавируса, но давайте будем откровенными, в Украине сейчас ситуация намного лучше, чем за границей», — заявил спикер парламента.

Разумков добавил, что украинские власти в ближайшее время приступят к превентивным мерам, разработанным Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), чтобы максимально «обезопасить и Украину, и украинцев от глобальной угрозы, с которой столкнулся мир». В то же время он отметил, что парламент и другие государственные учреждения продолжат работать в штатном режиме.