Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес региональные выборы и выборы мэров в стране из-за пандемии COVID-2019. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Он подтвердил, что выборы могут совпасть с пиком распространения коронавируса в Британии. Джонсон отметил, что пока их перенесли на май 2021 года. Подчеркивается, что сейчас риски от проведения массовых мероприятий слишком высоки. По мнению премьера, из-за вируса многие британцы просто «не смогут проголосовать».

Ранее сообщалось об обнаружении коронавируса у министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис. За день до того, как у Доррис нашли вирус SARS-CoV-2, она встречалась с премьер-министром страны.