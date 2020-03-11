Центр пандемии коронавируса сместился из Китая в Европу

Всемирная организация здравоохранения объявила Европу центром пандемии коронавируса, который начал распространяться из Китая.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что поступающие из стран ЕС данные о числе зараженных превысили пиковые китайские показатели.

Невероятно высоким является и уровень смертности в Европе и, главным образом, в Италии (1015 жертв и более 15 тыс. зараженных). Тем временем в Китае сообщили о прохождении пика эпидемии.

«Ежедневно сообщается о большем количестве случаев, чем в пик эпидемии в Китае», — добавил Гебрейесус.

Число зараженных во всем мире превысило 132 тысячи, скончались более пяти тысяч человек. Эпидемия охватила 123 страны на всех континентах.