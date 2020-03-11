Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса. Он распорядился открыть чрезвычайные центры в каждом из штатов и поручил госпиталям разработать и применить планы по действию в чрезвычайных ситуациях.

К 13 марта в США было зафиксировано 1629 случаев заражения коронавирусом, 41 человек скончался в ходе болезни, сообщают центры по контролю и профилактике заболеваний. 12 марта Трамп запретил на 30 дней въезд в США граждан стран шенгенской зоны. В своем обращении к нации он сказал, что запрет распространится на «огромное количество товаров и грузов», однако вскоре он уточнил в Twitter, что ограничения коснутся только людей, обращала внимание Financial Times.

Чрезвычайные положения позволяют президенту США расширить полномочия федеральных органов. К началу пресс-конференции Трампа в стране действовало свыше 30 чрезвычайных положений, большинство из них было введено Биллом Клинтоном и Джорджем Бушем-мл. и дает право вводить санкции. Трамп уже прибегал к положениям: именно они, в частности, позволили начать строить стену на границе с Мексикой и запретили американским компаниям сотрудничать с Huawei. Ни один из президентов США ранее не объявлял национальное ЧП из-за эпидемий или природных катаклизмов.