США возмущены обвинениями Китая
США возмущены предположением официального представителя МИД Китая о том, что американские военные могли завезти новый коронавирус в Ухань и спровоцировать эпидемию.
В Госдепартамент США в пятницу был вызван посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай, которому помощник госсекретаря Дэвид Стилвелл выразил протест.
По словам Стилвелла, предположение о причастности США к эпидемии является «наглой кампанией по дезинформации».
Напомним, представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на своей странице в Twitter написал, что коронавирус попал в Ухань по вине американских военных. В связи с этим он призвал Вашингтон быть откровенным и опубликовать данные по заболеванию.