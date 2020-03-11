Коронавирус добрался до Уругвая

Коронавирусом оказались охвачены почти все страны Латинской Америки, в пятницу первые случаи заражения выявили в Уругвае.

Как сообщает Минздрав страны в Twitter, вирус диагностировали у четверых граждан страны, вернувшихся из Италии.

Отмечается, что все заболевшие прилетели из Милана с 3 по 6 марта, их состояние оценивается как стабильное.

Госпитализация зараженным не понадобилась, они находятся на домашнем карантине.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила Европу центром пандемии коронавируса, который начал распространяться из Китая. Число зараженных во всем мире превысило 132 тысячи, скончались более пяти тысяч человек.