Польша закроет границы из-за коронавируса

Правительство Польши приняло решение закрыть границы страны для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

По его словам, в текущей ситуации страна не может позволить открыть границу для иностранных граждан. «Нужно остановить доступ иностранцев, которые могут стать рассадником коронавируса в Польше», — заявил он, сообщив, что власти входят в новую фазу борьбы с вирусом.

С 15 марта будут приостановлены международные пассажирские воздушные перевозки и железнодорожное сообщение. Также вводится усиленный контроль на польских границах.

Как отметил Моравецкий, речь идет о границах внутри Шенгенской зоны, поскольку контроль границ с Россией, Украиной и Белоруссией и так производится.