Зеленский обратился к нации из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Видеозапись обращения опубликована в Telegram-канале офиса главы государства.

Он напомнил, что в ночь с 15 на 16 марта Украина закрывает регулярное авиасообщение с другими странами и посоветовал украинцам до этого момента вернуться на родину.

«Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство. При взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены отдельными нерегулярными рейсами», — добавил Зеленский.