В Баку отменено еще одно крупное спортивное событие

Чемпионат Европы по каратэ, который должен был состояться в Баку с 25 по 29 марта, отменен, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт Всемирной федерации каратэ (WKF).

Соревнование, понятное дело, было отменено из-за растущей угрозы распространения коронавируса. Сообщается, что решение об отмене мероприятия было принято после обращения Национальной федерации каратэ Азербайджана, которая ссылалась на решение правительства Азербайджана принять чрезвычайные меры по борьбе со вспышкой коронавируса.

Среди этих мер ограничения в отношении иностранных путешественников, прибывающих в страну. Для лиц, приезжающих в Азербайджан, вводится двухнедельный карантин, аннулируются новые и существующие электронные визы, а также отменяется бронирование гостиниц.

Ранее было объявлено, что в Азербайджане закрываются все спортивные объекты. Были отменены матчи национальных чемпионатов по всем видам спорта, а также финалы проходящего сейчас в Баку Кубка мира по спортивной гимнастике.