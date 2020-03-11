Парламент Канады приостановил работу

На фоне эпидемии коронавируса парламент Канады приостановил свою деятельность до 20 апреля, этот срок может быть продлен в зависимости от ситуации.

Лидер правящей Либеральной партии Пабло Родригес заявил, что данная мера принята для защиты здоровья граждан.

В поддержку закрытия парламента выступили все пять партий и один независимый кандидат.

Тем временем спикеры палаты общин и палаты лордов Британии объявили о том, что парламент с понедельника сократит доступ посетителей в комплекс парламентских зданий и введет ограничения на зарубежные поездки членов обеих палат. При этом парламент останется открытым и продолжит работу в обычном режиме.